«Ювентус» будет готовиться к матчам с «Тоттенхэмом» с помощью отчета «Ньюпорта» из 4-й лиги Англии

«Ювентус» начал подготовку к матчам с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Делает он это помощью отчета «Ньюпорта» из 4-й лиги Англии.

Скаут туринского клуба Роберто Боско встретился со своим коллегой из «Ньюпорта», клуба 4-го английского дивизиона, Полом Моулсвортом.

Моулсворт передал свой отчет, в котором описаны слабости «Тоттенхэма» – акцент сделан на Эрика Дайера, Мусу Дембеле и Давинсона Санчеса. «Ньюпорт» сыграл с лондонцами вничью в матче Кубка Англии.

«Он не мог поверить, что мы сыграли с ними вничью. Но когда он посмотрел отчет, он сказал: «Это потрясающе», – сказал Моулсворт.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror