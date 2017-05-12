«Ювентус» объявил о выкупе Мехди Бенатья

«Ювентус» официально объявил о выкупе защитника Медхи Бенатья. Ранее права на футболиста принадлежали «Баварии».

«Ювентус» арендовал защитника летом прошлого года.

«Бавария» выручит от продажи футболиста 17 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена в течение двух сезонов.

Защитник заключил с «Ювентусом» контракт. Соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»