«Ювентус» объявил о выкупе Мехди Бенатья

«Ювентус» официально объявил о выкупе защитника Медхи Бенатья. Ранее права на футболиста принадлежали «Баварии».
«Ювентус» арендовал защитника летом прошлого года.
OFFICIAL: @MedhiBenatia signs until 2020: https://t.co/KmZJgpwCnH #Benatia2020 pic.twitter.com/HyqP2d0tq5
— JuventusFC (@juventusfcen) May 12, 2017
«Бавария» выручит от продажи футболиста 17 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена в течение двух сезонов.
Защитник заключил с «Ювентусом» контракт. Соглашение рассчитано до лета 2020 года.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»