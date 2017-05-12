«Ювентус» объявил о выкупе Мехди Бенатья

Автор: Лидия Дидык 0

«Ювентус» официально объявил о выкупе защитника Медхи Бенатья. Ранее права на футболиста принадлежали «Баварии».

«Ювентус» арендовал защитника летом прошлого года.

«Бавария» выручит от продажи футболиста 17 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена в течение двух сезонов.

Защитник заключил с «Ювентусом» контракт. Соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Санчес

Алексис Санчес начал переговоры с «Баварией»

Анчелотти

Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось выиграть четыре европейских топ-чемпионата

Конти

«Бавария» и «Боруссия» Д контактировали с агентом Андреа Конти

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 