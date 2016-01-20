Владелец «Реал Солт-Лейк» Юта Лой Хансен рассказал про переговоры со «Спартаком» по поводу перехода форварда Юры Мовсисяна.
По словам функционера, футболисту пришлось обратиться к влиятельным людям, чтобы его отпустили красно-белые.
«Мовсисяну буквально пришлось обращаться за помощью к кому-то вроде русской мафии, чтобы этот трансфер состоялся. Никто не хотел просто так отступать, заключить эту сделку было очень тяжело», — сказал Хансен.
Нападающий перешел в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды из московского «Спартака» с возможностью выкупа игрока. Соглашение действительно до 1 декабря 2016 года. Футболист уже выступал за «Реал Солт-Лейк» с 2007 по 2009 год. В составе этой команды форвард забил 16 мячей в 60 матчах, а в 2009 году выиграл Кубок MLS.
Фото: Сергей Дроняев
One thought on “Юру Мовсисяна с трудом отпустили из «Спартака»”
oh your a white fella ay ? Always the ot#&8ehr230;..all my siblings are full caucasian, and when i introduce myself as there brother…. i get strange looks….its been my life for 40 years now and i love being half caste…..was angry young man but now dont waste the energy after all….its not my problem its theirs