Юрмальский «Спартак» близок к аренде Дениса Давыдова

Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, скорее всего, продолжит карьеру в Латвии. Игрок будет арендован латвийским клубом, который тренирует россиянин Александр Гришин.

23-летний форвард близок к переходу в юрмальский «Спартак»на правах аренды на полгода. Зарплату команды будут платить игроку пополам.

— Действительно ведем переговоры, — сказал представитель футболиста. — Контракт будет рассчитан на полгода. Сам Денис хочет поиграть в Юрмале. Когда будет объявлено о переходе? Точно сказать не могу, это решение клуба — как только окончательно все подпишут, так и объявит.

Давыдов в минувшем сезоне в 21 матче за «Спартак-2» в ФНЛ забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Также он сыграл за первую команду в одном матче Кубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»