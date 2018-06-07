Юрмальский «Спартак» близок к аренде Дениса Давыдова

Автор: Михаил Серебряков 0

Давыдов

Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, скорее всего, продолжит карьеру в Латвии. Игрок будет арендован латвийским клубом, который тренирует россиянин Александр Гришин.

23-летний форвард близок к переходу в юрмальский «Спартак»на правах аренды на полгода. Зарплату команды будут платить игроку пополам.

— Действительно ведем переговоры, — сказал представитель футболиста.  — Контракт будет рассчитан на полгода. Сам Денис хочет поиграть в Юрмале. Когда будет объявлено о переходе? Точно сказать не могу, это решение клуба — как только окончательно все подпишут, так и объявит.

Давыдов в минувшем сезоне в 21 матче за «Спартак-2» в ФНЛ забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Также он сыграл за первую команду в одном матче Кубка России.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

 

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