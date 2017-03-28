Юрий Васильков: «На мой взгляд, у Дзагоева однозначно рецидив травмы стопы»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился своим мнением о травме Алана Дзагоева в матче с Бельгией. Васильков отметил, что очень вероятен рецидив травмы.

«На мой взгляд, это однозначно рецидив травмы стопы. Это аукнулось… По телекартинке мы видим прекрасное, зеленое поле. Но не знаем его глубину. Может быть, оно вязкое. Игрок, даже такой опытный, как Дзагоев, выходя на такой матч, испытывает чрезмерное волнение. Как я понял, травму он получил не в единоборстве. Похоже, опять что-то со стопой. О сроках сказать трудно. Помните, он получил травму в матче с «Рубином». В итоге не полетел на чемпионат Европы. Похоже, это опять сказалось», — сказал Васильков.

Алан Дзагоев был заменен в матче с Бельгией на 17-й минуте встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс