Юрий Семина подозревают в связи с солнцевской группировкой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может стать фигурантом дела, связанного с солнцевской группировкой. Как сообщают СМИ, в Испании возбуждено уголовное дело против 11 участников ОПГ, которые подозреваются в отмывании денег через сеть компании.

К уголовному делу прикреплены некоторые фотографии, среди которых есть снимок, на котором запечатлены лидеры «Солнцевских» Сергей Михайлов («Михась»), Виктор Аверин («Авера»), генерал Герой России Владимир Шаманов, а также главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Данный снимок был сделан в гостинице Lotte Hotel в Москве. Генерал Шаманов и Семин отказались от комментариев относительно встречи с лидерами «Солнцевских».

Напомним, что ранее был опубликован снимок, на котором 71-летний российский специалист находится в компании с криминальным авторитетом и вором в законе Олегом Раменским («Шишканом») и Валерием Газзаевым.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт FM»