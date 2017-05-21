Юрий Семин: «В «Зенит» пришел очень серьезный тренер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о тренере «Зенита» Мирче Луческу. Российский специалист поддержал румына.

«К приходу Луческу в РФПЛ отнесся положительно. Туда пришел очень серьезный тренер.За всю свою жизнь Мирча выиграл множество титулов и может находить молодые таланты.

Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию», – заявил Юрий Павлович.

Под руководством Луческу сине-бело-голубые завоевали Суперкубок-2016. За тур до завершения чемпионата петербуржцы занимают третье место и рискуют не попасть в Лигу чемпионов второй сезон подряд.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт уик-энд»