Юрий Семин — рекордсмен по победам в Кубке России в качестве тренера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин стал обладателем пятого Кубка России. Это рекорд России среди тренеров.

До сегодняшнего финала по 4 трофея было у Юрия Семина и Валерия Газзаева.

Эмоции такие, как будто в первый раз Кубок России выиграл, а это уже мой 6-й и 7-й, если брать игровую карьеру. Но для меня этот, наверное, самый счастливый.

Семин выигрывал Кубок России в качестве тренера в сезонах-1995/96, 96/97, 99/00, 00/01, 16/17. Все трофеи он выиграл с «Локомотивом».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»