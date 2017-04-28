Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч РФПЛ условно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин решением КДК РФС, заседание которого состоялось, 28 апреля, был оштрафован на 30 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на одну игру РФПЛ за систематический выход за пределы технической зоны в матче 25-го тура с ЦСКА (0:4). В соответствии с частью 4 статьи 29 Дисциплинарного регламента РФС установлен испытательный срок продолжительностью до конца сезона 2016/2017 годов.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 80 тыс. рублей. За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий «армейцы» оштрафованы на 90 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко оштрафован на 10 тыс. рублей, — говорится на официальном сайте РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС