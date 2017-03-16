Юрий Семин: «Не представляю, как выпустить Фарфана на поле в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» не смог назвать самую памятную встречу с «красно-белыми». Также специалист отметил, что новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан еще не готов выйти на поле.

«Мне хочется результат сегодня. Нужно, чтобы игроки полностью отдали все силы на поле. Предыдущие встречи не играют никакой роли. Тогда мы хорошо выполняли свою работу. Сейчас нужно сделать то же самое.

Фарфан поздно приехал на сборы и очень мало провел тренировок и матчей. Я не имею полного представления, как выпустить его в такой встрече», — заявил Семин.

Напомним, что встреча 20-ого тура РФПЛ между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 18 марта на стадионе «Локомотив» в 16:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс