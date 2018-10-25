Юрий Семин написал книгу о том, как ему мешают работать в «Локомотиве»

Юрий Семин выпустил книгу «Локомотив». Возвращение на пьедестал». В ней тренер жестко высказывается о руководстве железнодорожного клуба – Илье Геркусе и Эрике Штоффельсхаусе. Глава, в которой Семин критикует менеджеров, которые трудятся в «Локомотиве», называется «Пятая колонна».

«Расхождения во взглядах на тренерскую работу, которой я посвятил более 30 лет и чего-то, думаю, в ней добился, с президентом клуба шли не на пользу делу, а мне создавали дополнительные проблемы. Не случайно после поражения на финише сезона в очень важном матче от «Краснодара» у меня вырвалось выражение «пятая колонна». Высказался, конечно, резковато, на эмоциях, но суть происходившего в клубе отразил верно. И когда президент клуба заявляет, что «у нас появился спортивный блок, в котором в связке работают спортивный директор и главный тренер»…, это, мягко говоря, мало соответствует действительности, а грубо говоря, неправда, — отмечает Юрий Семин.

Илья Геркус: «Мнение Семина при совершении всех сделок в «Локомотиве» является определяющим»

Илья Геркус сыграл определенную роль в моем возвращении на пост главного тренера «Локо». Продвигая мою кандидатуру, ему пришлось преодолеть немалое сопротивление тех, кто поддерживал мощный блок с другим именитым наставником во главе.

В то же время считаю, что окончательное решение носило в значительной степени имиджевый характер, имело целью завоевать симпатии к себе болельщиков, которые требовали моего возвращения. Мы выиграли Кубок России, а потом чемпионский титул. Но чтобы команда завоевала эти трофеи, мне пришлось преодолевать разного рода, порой искусственные барьеры внутри клуба», — заявляет главный тренер «Локомотива».

«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В «Шальке 04» немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно. Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба. Президент заявлял: «Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все», — говорится в книге Юрия Семина.

Эрик Штоффельсхаус: «И я, и Семин хотим одного — сделать «Локомотив» настолько успешным, насколько возможно»

«…Первая попытка уволить меня летом 2017 года не удалась. Но желание видеть в «Локомотиве» сговорчивого, управляемого тренера, видимо, не пропало. И люди футбольные прекрасно понимали сложившуюся ситуацию. Например, покинувший «Локомотив» директор селекционноаналитического департамента Виктор Панченко, которого Штоффельсхаус фактически отстранил от работы, так описал ее в своем интервью: «Стало ясно, что тактика в клубе теперь одна: сидеть в засаде и ждать провала команды, потом провожать Семина на пенсию».

Я отдаю дань сегодняшним руководителям клуба, которые очень хорошо встречают болельщиков на нашем стадионе, организуют для них богатую культурную программу. Радует, что они строят новые футбольные поля. Но я переживаю за клуб, которому принадлежит мое сердце. Для меня главное — команда, игроки

И я переживал за них, например, когда оговоренные президентом клуба с ними условия бонуса за чемпионство были выполнены не полностью. Мы защищаем свой имидж, репутацию компании «Российские железные дороги», а все остальное вторично. На своем футбольном веку я навидался всякого — и хорошего, и плохого, черное от белого отличить могу. И когда вижу, что что-то в клубе делается неправильно, идет не на пользу команде, турнирному результату, молчать не могу. Коусейру, Билич, Кучук, Божович терпели, когда в команду, не согласовывая с тренерами, привозили игроков и говорили: «Ваше дело их тренировать». Думаю, сейчас они сожалеют о том, что тогда проявили покладистость. Не нужно отделять тренера от клуба. Президент клуба и главный тренер команды — два равноценных менеджера, нанятых компанией РЖД», — обращает внимание читаталей Юрий Семин на страницах своей книги «Локомотив. Возвращение на пьедестал».

Лига чемпионов. 3 тур. «Локомотив» — «Порту» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

71-летний Юрий Семин за свою карьеру трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России, пять раз выигрывал Кубок России с железнодорожниками. Кроме того, он побеждал в чемпионате Украины с киевским «Динамо».

Источник: «Локомотив. Возвращение на пьедестал»

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