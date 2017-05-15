Юрий Семин: «Миранчук хочет остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку остаться в московском клубе. Наставник «железнодорожников» верит в дальнейший прогресс хавбека.

«Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе. Наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

Миранчук очень хочет остаться в «Локомотиве». Мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому. Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически. Всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат», – сказал Семин.

Миранчук мог покинуть «Локомотив» зимой. 21-летний хавбек вел переговоры с «Рубином», интересе к нему проявляли «Зенит» и «Краснодар». В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за «красно-зеленых» 27 матчей в РФПЛ, забил три мяча и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»