Юрий Семин: «Локомотиву» нужно усиление, это ясно всем»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:3. Москва. «Арена ЦСКА». 21 июля 2017 г.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал первое поражение своего клуба в этом сезоне. Матч шестого тура РФПЛ проходил на «РЖД-Арене». 

«Претензии ко всем нам есть, ведь команда проиграла. Пропустив этот нелепый рикошет, мы перешли на навал. Но нам нужно было играть через фланги и в пас, как мы умеем.

Нужно ли команде усиление? Это ясно всем», — заявил Юрий Павлович.

Напомним, тосненцы забили красно-зеленым два безответных мяча (один из них — с помощью автогола Квирквелии). В следующем туре «железнодорожники» встретятся со «Спартаком», а клуб из Ленинградской области сразится с хабаровским СКА.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Наш футбол»

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