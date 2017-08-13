Юрий Семин: «Локомотиву» нужно усиление, это ясно всем»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал первое поражение своего клуба в этом сезоне. Матч шестого тура РФПЛ проходил на «РЖД-Арене».

«Претензии ко всем нам есть, ведь команда проиграла. Пропустив этот нелепый рикошет, мы перешли на навал. Но нам нужно было играть через фланги и в пас, как мы умеем.

Нужно ли команде усиление? Это ясно всем», — заявил Юрий Павлович.

Напомним, тосненцы забили красно-зеленым два безответных мяча (один из них — с помощью автогола Квирквелии). В следующем туре «железнодорожники» встретятся со «Спартаком», а клуб из Ленинградской области сразится с хабаровским СКА.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Наш футбол»