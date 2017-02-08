Юрий Семин: «Алексей Миранчук и Амир Натхо будуь на сборах команды»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments
РФПЛ. 16 тур. "Томь"-"Локомотив", 1:6. 1 декабря 2016 года. Москва, стадион "Локомотив"
Юрий Семин — на стиле

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поговорил о предстоящем межсезонном сборе «железнодорожников». Специалист заявил, какие футболисты отправятся на третий этап подготовки к весенней части сезона.

«Из основной команды поедут все, Миранчук — не исключение. У Алексея контракт до конца года. Думаю, он его выполнит до конца. Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой. Также я рассчитываю увидеть всех новичков клуба, в том числе Натхо и Фарфана», — заявил Юрий Павлович.

Третий тренировочный сбор красно-зеленых пройдет с 11 по 23 февраля. После 17 туров РФПЛ «Локомотив» набрал 23 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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