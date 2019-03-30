Юрий Семин прокомментировал результат матча с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо». В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Об игре

«Игра получилась хорошей, потому что взяли три очка. Как взяли – не играет никакой роли. Сложно играть после матчей сборных. Играли в обороне отлично, за исключением двух-трех эпизодов. Жизнь подсказывает, по какому пути идти».

О замене Игоря Денисова

«Замена Игоря Денисова? Хотел усилить атакующие действия, были нужны неординарные решения. Счет 0:0 совершенно бы не устроил. Почему именно Кварацхелия? Уверенно прошел тренировочный сбор во время паузы чемпионата».

Фарфан, Рыбусь и Коломийцев

«Фарфан опять 24 часа провел в полетах, только вчера присоединился. После прилета Джефферсон редко действительно выходит на поле, нужно время на восстановление. Коломейцеву нужно время для восстановления. Мацей Рыбусь готов играть, но сегодня предпочли выпустить Идову».

О победном пенальти

«А какая разница как побеждать? Гол есть гол, пусть и забит с пенальти. Все закономерно, Игнатьев продолжил атаку и мог забить».

О Смолове

«Мнение по игре Смолова? Федя как и все сыграл победный матч, он много работал на команду. Конечно, хотелось бы и голы видеть, но это придет со временем, уверен».

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»