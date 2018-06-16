Юрий Лодыгин ждет от сборной России чуда

Сегодня игроки питерского клуба прошли медосмотр перед началом подготовки к новому сезону. Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в разговоре с журналистами оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018.

— Чего ждете от турнира РФПЛ-2018/19?

— Эмоции отличные, потому что ожидаешь чего-то нового и особенного, огромного успеха — и командного, и личного.

— Как на команду влияли разговоры об уходе Манчини?

— Самое главное — коллектив, не стоит выделять отдельно ни футболистов, ни тренера. Мы все дорабатывали сезон, пытались показать максимальный результат и концентрировались только на игре. Честно — просто двигались от матча к матчу.

— Вас удивил счет встречи Россия — Саудовская Аравия?

— Было очень приятно, просто классно! Честно говоря, не понимал, почему была такая критика перед началом чемпионата мира. Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя кто-то может сказать, что, если делать только это, то сборная могла расслабиться. Может быть, те, кто критиковал, разозлили футболистов. Но, думаю, все равно нужно больше позитива. Надо ждать лучшего.

— На сборах получится посмотреть матчи ЧМ?

— Конечно! Не только посмотреть, но и поболеть! Очень переживаю за нашу команду.

— Каков ваш самый оптимистичный прогноз на выступление России?

— Я жду небольшого чуда. Надо верить, только так все получится.- сказал футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»