Юрий Лодыгин может перейти в ПАОК

Автор: Евгений Морозов 0

Юрий Лодыгин

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе. Об этом заявил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

«Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернемся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», – говорит Сарсания Metropolis 95,5.

За «Зенит» Лодыгин выступает с 2013 года. В прошедшем сезоне в активе вратаря в РФПЛ – 15 матчей и девять пропущенных мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Metropolis 95,5.

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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