Юрий Лодыгин может перейти в «Лацио»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в Италии. К 27-летнему российскому футболисту проявляет интерес «Лацио».

Для римского клуба Лодыгин является основным кандидатом в стремлении укрепить вратарскую позицию. Нынешний контракт голкипера рассчитан до лета 2019 года. Ранее не исключалось, что Лодыгин проведет нынешний сезон в одном из клубов Греции.

В нынешнем сезоне вратарь провел за «Зенит» лишь один матч, сыграв в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport