Юрий Дудь: «Если бы не Смолов, у всех нас не было бы повода думать, что русский футбол не такой безнадежный, каким часто кажется»

Главный редактор портала Sports.ru Юрий Дудь прокомментировал итоги голосования на звание лучшего футболиста года и объяснил свой выбор тройки сильнейших.

В топ-3 по версии Юрия Дудя попали Смолов, Акинфеев и Промес.

«Возможно, самая простая тройка за последние годы — три человека, на которых держатся очень симпатичные мне клубы. Если бы не было Промеса, у «Спартака» не было бы главного тренера Карреры и зимнего чемпионства. Если бы не Акинфеев, у ЦСКА не было бы титула и самого интригующего рекорда современного футбола. Если бы не Смолов, у всех нас не было бы повода думать: русский футбол не такой безнадежный, каким часто кажется», — считает Дудь.

Напомним, что лучшим игроком уходящего года был признан нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В голосовании приняли участие 308 журналистов, в общей сложности были названы фамилии 61 футболиста из 16 клубов.