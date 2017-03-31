Юрген Клопп: «Жизнь в Ливерпуле умрет на 90 минут»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Юрген Клопп

Немецкий тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о предстоящем дерби с «Эвертоном». Специалист заявил о настрое своей команды перед матчем.

«В мире мало городов, где есть два крупных футбольных клуба. Предаю предстоящему противостоянию большое значение. Я – гений в понимании дерби. Жизнь в Ливерпуле умрет на 90 минут, хотя футбол не считается главной штукой в жизни. В матче с «Эвертоном» мы будем агрессивны и отдадим все силы для итоговой победы», – сказал Клопп.

Мерсисайдское дерби пройдет завтра. В первом круге «красные» обыграли «ирисок» — 1:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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