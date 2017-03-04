Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» летом купит новых игроков

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что в летнее трансферное окно его команду пополнят несколько новых игроков. Напомним, ранее немецкий специалист заявлял, что в футболе все помешаны на трансферах, забывая при этом про тренировки.

«Мы все еще должны совершить правильные трансферы. На таком высоком уровне от этого никуда не деться. Если ты показываешь хорошую игру, то никто не будет просить у тебя новых игроков, но если у команды проблемы, просить о трансферах начинают все.

На данный момент мы ведем работу. «Ливерпуль» будет тратить деньги этим летом», – заявил Клопп.

После 26-ти туров АПЛ «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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