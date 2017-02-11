Юрген Клопп верит, что «Ливерпуль» выиграет оставшиеся матчи

Главный тренер «мерсисайдцев» поделился мнением о оставшейся части чемпионата Англии. Юрген Клопп отметил, что команда будет бороться за вторую строчку.

«Я тот, кто за все отвечает. Но я не сижу дома, критикуя себя, и не купаюсь в жалости к самому себе.

Мы должны признать, что в этом сезоне мы не сможем стать чемпионами. Но у нас есть другие цели. Мы должны побороться за второе место. Мы должны выиграть оставшиеся 14 матчей. Я знаю, что это возможно. И мои игроки это тоже знают», – заявил Юрген Клопп.

«Ливерпуль» находится на пятой строчке. Всего четыре очка отделяет «мерсисайдцев» от второго места, которое занимает «Тоттенхэм».

Сегодня «красные» могут существенно сократить отставание от «шпор». Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» начнется в 20:30 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo