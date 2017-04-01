Юрген Клопп стал рекордсменом «Ливерпуля»

В матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» 3:1. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добился уникального достижения.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп стал первым в истории клуба тренером, победившим в трех первых дерби против «ирисок» в чемпионате.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста разгромил «Эвертон» (4:0), а в матче первого круга в этом сезоне победил на «Гудиссон парк» со счетом (1:0).

«Ливерпуль» набрал 59 очков после 30 туров и сейчас занимает третье занимает место в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»