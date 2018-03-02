Юрген Клопп: после ухода Коутиньо игроки «Ливерпуля» сделали шаг вперед

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Коутиньо и Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о том, как его команда отреагировала на уход Филиппе Коутиньо в «Барселону» в начале этого года. Немец считает, что команда стала намного лучше.

«Иногда ты становишься менее предсказуем, если доминирующий игрок отсутствует, но иногда игрока такого типа не хватает. Коутиньо был доминирующим игроком в нашей команде. Когда у нас что-то не получалось, можно было отдать ему мяч и ждать, возникнет ли у него какая-то идея.

Когда Фила не было, мы понимали, что нужно делать работу иначе, возложить ответственность на других игроков и разделить обязанности между ними. Прошло несколько недель, и я очень доволен реакцией игроков, они сделали шаг вперед», — сказал Клопп.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» в начале этого года, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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