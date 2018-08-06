Юрген Клопп: «Первые матчи АПЛ станут фактически предсезонными для участников ЧМ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что его клуб столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем первого тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма». Травмированные Жоэль Матип и Рагнар Клаван пропустили товарищеский матч против «Наполи», их участие в игре с «Вест Хэмом» находится под вопросом.

«Что касается Матипа, надо подождать. У Клавана не такая серьезная травма, но я пока не знаю. Возможно, на последний товарищеский матч перед стартом сезона против «Торино» мы выставим необычный состав. Ловрен только присоединился к команде. Вряд ли он сыграет с «Торино» и «Вест Хэмом». Первые две игры в новом сезоне будут фактически предсезонными для футболистов, которые участвовали в чемпионате мира.

Думаю, конкуренция в АПЛ будет очень высокой. Нам нужно быть готовыми каждую неделю, а не только к нескольким матчам. Это – наша задача», — заявил Клопп.

51-летний немецкий специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Прошедший сезон «Ливерпуль» звершил на четвертом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»