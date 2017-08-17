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Юрген Клопп опроверг слова директора «Барселоны» о договоренности с Коутиньо

Автор: Евгений Морозов 0

Клопп и Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слова гендиректора «Барселоны» Хосепа Сегуры о том, что клуб близок к приобретению полузащитника Филипе Коутиньо и прокомментировал состояние здоровья игрока. Ранее директор «Барселоны» Хосеп Сегура заявил, что клуб близок к подписанию хавбеков «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и «Боруссии» Усмана Дембеле.

«Я не знаю, почему люди говорят то, что они говорят. Я не знаю Сегуру, никогда с ним не встречался.

Мы уже сказали то, что должны были сказать, от меня новостей нет. Никто не говорил мне ничего нового после нашего последнего разговора.

У Коутиньо проблемы со спиной. Он не тренировался. Так всегда с травмированными игроками. Я не знаю, когда он вернется. Ничего другого я не скажу», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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