Юрген Клопп: «Не ломай мои очки или будешь продан»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил продажу форварда Кристиана Бентеке в «Кристал Пэлас». Главный тренер «Ливерпуля» в шутливой форме посоветовал не ломать его очки, иначе трансфера не избежать, намекая на продажу Кристиана Бентеке.

«Мои очки были сломаны. На фотографии они у меня в руках, но сломал их Бентеке. Вывод: не ломай мои очки, иначе будешь продан», — сказал немец.

Эпизод случился в прошлом сезоне в ходе празднования гола Адама Лалланы на пятой компенсированной минуте встречи с «Норвичем» (5:4).

Напомним, Бентеке провел на «Энфилде» всего один сезон, после чего перешел в «Кристал Пэлас» за 31,2 млн евро. В составе лондонского клуба бельгиец провел 16 матчей и забил 8 мячей.

Фото: Global Look Press