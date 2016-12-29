Юрген Клопп: «Не ломай мои очки или будешь продан»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил продажу форварда Кристиана Бентеке в «Кристал Пэлас». Главный тренер «Ливерпуля» в шутливой форме посоветовал не ломать его очки, иначе трансфера не избежать, намекая на продажу Кристиана Бентеке. 

«Мои очки были сломаны. На фотографии они у меня в руках, но сломал их Бентеке. Вывод: не ломай мои очки, иначе будешь продан», — сказал немец.

Эпизод случился в прошлом сезоне в ходе празднования гола Адама Лалланы на пятой компенсированной минуте встречи с «Норвичем» (5:4).

Напомним, Бентеке провел на «Энфилде» всего один сезон, после чего перешел в «Кристал Пэлас» за 31,2 млн евро. В составе лондонского клуба бельгиец провел 16 матчей и забил 8 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Fourfourtwo
Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

«Арсеналу» нужен очередной молодой француз

Синдзи Кагава: «Мы очень благодарны Клоппу»

Гиггз еще не определился со своим будущим в «МЮ»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 