У Юлиана Дракслера появился ещё один вариант продолжения карьеры. 23-летний немец может сменить «Вольфсбург» на «Ливерпуль».

Юлиан Дракслер хочет покинуть «волков». Руководство готово отпустить полузащитника, если получит предложение, которое устроит клуб.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен заполучить полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. В 23-летнем хавбеке сборной Германии немецкий наставник видит солидное усиление для атакующей линии своей команды. Вероятнее всего, трансфер состоится уже в январе.

Ранее сообщалось, что в услугах Дракслера заинтересованы «Арсенал», «ПСЖ» и «Севилья».

В текущем сезоне немец провёл за «Вольфсбург» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Дракслера с «волками» действует до 2020-го года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times