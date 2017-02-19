Юрген Клопп может возглавить «Барселону»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп может покинуть мерсисайдский клуб. В услугах специалиста заинтересован гранд Ла Лиги.

По сообщениям СМИ, руководство «Барселоны» планирует пригласить 49-летнего немца на смену нынешнему тренеру каталонцев Луису Энрике. О возможной сумме контракта сине-гранатовых с Клоппом ничего не сообщается. Помимо Юргена на аналогичный пост претендует Рональд Куман, возглавляющий «Эвертон».

В «Ливерпуль» специалист из Германии пришел в 2015 году. С «красными» Клопп становился финалистом Лиги Европы и Кубка английской лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror