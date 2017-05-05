Юрген Клопп: «Эмре Джану будет предложен новый контракт»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что полузащитник команды Эмре Джан продлит контракт с клубом. Ранее переговоры с 23-летним немцем застопорились, но тема была поднята вновь после эффектного гола Джана в ворота «Уотфорда» (1:0).

«После его гола все, вероятно, хотят, чтобы он остался. Не секрет, что мне нравится Эмре. А ему нравится наш клуб, так что ситуация нормальная. Мы ведем переговоры, нет никакого давления. Отношения партнерские. Для развития клуба полезно удерживать лучших игроков. А Джан входит в их число. Гол в ворота «Уотфорда»? Я пересматривал его 250 раз. Гол был важным и заслуженным. Джан много трудится ради таких моментов. Но план состоит в том, чтобы в следующий раз он играл проще. В игре с «Кристал Пэлас» у него был момент, а он предпочел сыграть пяткой», — сказал Юрген Клопп.

В текущем сезоне Эмре Джан провел за «Ливерпуль» 29 матчей в АПЛ, забил пять мячей и отдал две голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: football365

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»