Юрген Клопп: «Адам Лаллана может стать еще лучше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал развитие игрока «красных» Адама Лалланы. Специалист уверен, что 28-летний футболист еще не показал своего максимума.

«Он может лучше, это совершенно точно. Мы много беседуем с ним, он умный парень. Конечно, он может быть лучше. Как только вы перестаёте прогрессировать — вы завершаете карьеру, поэтому Адаму ещё есть чему учиться.

Когда он выступал за Саутгемптон люди действительно любили его. В Ливерпуле у него было тяжёлое начало, я не знаю почему, но так происходит зачастую после крупного трансфера. Когда за вас платят огромные деньги — это вам не облегчает жизнь.

Лаллана — выдающийся футболист, у меня не было ни капли сомнений в этом. Он хорош в игре обеими ногами, хорош в дриблинге, в принятии решений, у него прекрасный удар. Меня не особо интересует что было до моего приезда сюда. Но как только я присоединился к Ливерпулю — он был неотъемлемой частью команды. Не думаю, что могут быть хоть какие-то сомнения в его профессионализме», — заявил Клопп.

Напомним, в нынешнем сезоне Адам Лаллана провел 32 игры в футболке мерсисайдского клуба, в которых отличился 7 голами и 7 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: LiverpoolEcho