Юный талант «Бенфики»: «Успех помог мне: девушки шлют фото с обнаженкой»

Молодой полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш рассказал, как помогают ему успехи на футбольном поле помимо карьерного роста. Игрок получает довольно нетипичные бонусы.

«Успех помог мне во многом, особенно, с девушками: они присылают мне фотографии, где они обнаженные. Я получаю иногда нюдсы, это правда, но всегда отвергаю их», – сказал Фелиш.

🗣️ «The success has helped me a lot, especially with girls, they send me naked photos. I get some nudes, it’s true, but I always reject them.»

