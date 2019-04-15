Юный талант «Бенфики»: «Успех помог мне: девушки шлют фото с обнаженкой»

Молодой полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш рассказал, как помогают ему успехи на футбольном поле помимо карьерного роста. Игрок получает довольно нетипичные бонусы.

«Успех помог мне во многом, особенно, с девушками: они присылают мне фотографии, где они обнаженные. Я получаю иногда нюдсы, это правда, но всегда отвергаю их», – сказал Фелиш.

🗣️ «The success has helped me a lot, especially with girls, they send me naked photos. I get some nudes, it’s true, but I always reject them.» — Benfica youngster João Félix! 😂 pic.twitter.com/mUNLxwB75Z — Football Tweet (@Football__Tweet) 15 апреля 2019 г.

9-летний полузащитник провел в чемпионате Португалии 21 матч и забил 11 голов.

На футболиста претендует сразу несколько топ-клубов: «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Ювентус».

Transfemarkt оценивает парня в 35 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Tweet