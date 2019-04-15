Юный талант «Бенфики»: «Успех помог мне: девушки шлют фото с обнаженкой»

Автор: Евгений Морозов 0

Молодой полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш рассказал, как помогают ему успехи на футбольном поле помимо карьерного роста. Игрок получает довольно нетипичные бонусы.

«Успех помог мне во многом, особенно, с девушками: они присылают мне фотографии, где они обнаженные. Я получаю иногда нюдсы, это правда, но всегда отвергаю их», – сказал Фелиш.

9-летний полузащитник провел в чемпионате Португалии 21 матч и забил 11 голов.

На футболиста претендует сразу несколько топ-клубов: «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Ювентус».

Transfemarkt оценивает парня в 35 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Tweet

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Манчестер Сити» заинтересован в покупке Жоау Фелиша из «Бенфики»

Игрок «Бенфики» установил достижение в Лиге Европы

За хавбека «Морейренсе» «Краснодар» предложил 9 млн евро

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 