Юлиан Дракслер: «Немало команд пропускало на «Камп Ноу» 5 мячей»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала ЛЧ против «Барселоны». Немец очень осторожно настроен на игру в Испании.

«Мы знаем силу каталонцев. Победа дома дала нам преимущество, но сегодня она не значит ничего. Много команд вынимали на «Камп Ноу» пять мячей. В том числе многие были биты со счетом 0:5 на этом стадионе. Мы понимаем, что возможно все», – сказал Дракслер.

Julian Draxler: "We know how strong Barça are. Many teams have lost 5-0 at the Camp Nou, we know that everything is possible." pic.twitter.com/aHOmjyONi3

