Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, кто будет выводить сборную Германии на Кубке конфедераций в качестве капитана. Им станет 23-летний хавбек Юлиан Дракслер.
«Дракслер точно будет капитаном команды, когда будет играть. Но, возможно, ему потребуется какой-то перерыв.
В целом, эту роль разделят Юлиан и Шкодран Мустафи. Они оба давно в команде, хорошо знают рабочий процесс и наши идеи», – сказал Лев.
«Я рассматриваю Кубок конфедераций как возможность заявить о себе как о лидере», – заявил сам Дракслер.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker