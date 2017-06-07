Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, кто будет выводить сборную Германии на Кубке конфедераций в качестве капитана. Им станет 23-летний хавбек Юлиан Дракслер.

«Дракслер точно будет капитаном команды, когда будет играть. Но, возможно, ему потребуется какой-то перерыв.

В целом, эту роль разделят Юлиан и Шкодран Мустафи. Они оба давно в команде, хорошо знают рабочий процесс и наши идеи», – сказал Лев.

«Я рассматриваю Кубок конфедераций как возможность заявить о себе как о лидере», – заявил сам Дракслер.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker

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