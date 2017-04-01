Юлиан Брандт достиг соглашения с «Баварией»

Молодой полузащитник леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт летом перейдет в «Баварию». Сумма трансфера пока не сообщается.

Точная дата перехода пока неизвестна. За трансфер игрока этим летом «Баварии» придется заплатить не менее 30 миллионов евро отступных. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Контракт Брандта с его нынешним клубом рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне немецкий полузащитник забил два гола и отдал семь голевых пасов. «Байер» находится на 11 месте с 31-им баллом. В два раза больше очков у лидирующей «Баварии».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport1