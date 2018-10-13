YouTube-канал «Джинс Футбол» в гостях у еженедельника «Футбол»!

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

В гостях у еженедельника «Футбол» побывал YouTube-канал «Джинс Футбол». Посмотрев это видео, вы узнаете как выглядит наша редакция изнутри, познакомитесь с главным редактором Денисом Вдовиным, а также сможете принять участие в конкурсе, где призом является любимая книга Месси и Роналду – путеводитель футбольной Москве!

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, где призом является книга-путеводитель «Москва футбольная», смотрите видео и выполняйте инструкции ведущего!

«Сталинца» на вас нет. Каким был первый стадион в Черкизово. Отрывок из книги «Москва футбольная»

Играйте в футбол, смотрите футбол, читайте «Футбол»!

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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