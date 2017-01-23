Яя Туре: «В эпизоде с Уокером Стерлинг должен был нырять»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о неназначенном пенальти в матче с «Тоттенхэмом» на Рахиме Стерлинге. Ивуарийский футболист уверен, что англичанин должен был упасть после эпизода с Уокером.

«Если бы он был более опытным, как я, например, возможно, он бы нырнул. Мы потеряли два очка.

Стерлинг слишком честный парень, он хочет быть честным в подобных матчах. Если парень так себя ведет, нельзя сказать ему, что он неправ. Если вы посмотрите на эпизод, он не мог не забить гол, но Уокер толкнул его в спину.

Если судья после матча посмотрит на повтор, возможно, он почувствует, что поступил несправедливо. Мы все ошибаемся в жизни, но это сложно принять», – сказал Туре.

По окончании 22 тура АПЛ «Манчестер Сити» занимает пятую строчку таблицы английского чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC