Яя Туре: «У Гвардиолы часто возникают проблемы с африканцами. Не из-за цвета ли кожи?»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о тренере английского клуба. Он предположил, что у Хосепа Гвардиолы особое отношение к африканцам.

«Я пытался понять, просил мои данные у тренеров по физподготовке. И когда я узнал, что мои показатели как в матчах, так и на тренировках так же хороши или даже лучше, чем у более молодых игроков, я понял, что это не вопрос физики.

Хосеп был жесток по отношению ко мне. Думаете, «Барселона»могла бы так поступить с Иньестой? И я задумался: а не из-за моего ли это цвета кожи? Я не первый, кто говорит об этих различиях в отношении. В «Барселоне» некоторые также задавали этот вопрос.

Возможно, к нам, африканцам, некоторые относятся не так, как у другим. У него часто возникают проблемы с африканцами, куда бы он не пришел. И я задаю себе вопросы.

Хосеп делает вид, что у него нет этих проблем, потому что он слишком умен, чтобы оказаться в ловушке. Обещаю, когда Гвардиола возглавит команду, в которой будет пять африканцев, я пошлю ему торт», – заявил Туре.

Фото: Global Look Press

Источник:France Football