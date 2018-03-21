Яя Туре проигнорировал вызов в сборную Кот-д’Ивуара

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д’Ивуара. В национальной команде не знают, где находится их капитан.

34-летний хавбек был приглашен в сборную Кот-д’Ивуара на товарищеские матчи с Того (24 марта) и Молдовой (27 марта), но не явился в расположение команды.

«Тренерский штаб национальной команды не владеет новой информацией касательно Яя Туре», – прокомментировали ситуацию в Федерации футбола Кот-д’Ивуара.

Напомним, Яя Туре завершил карьеру в сборной в 2016 году. Но в конце прошлого года 34-летний игрок возобновил международную карьеру, такое решение было принято из-за нехватки игровой практики от главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Федерации футбола Кот-д’Ивуара