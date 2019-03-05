Ярослав Ракицкий не сыграет за сборную Украины, Александр Кокорин получил ожоги в СИЗО, Андреа Пирло близок к возвращению в «Ювентус». Главные новости дня

Автор: Дмитрий Темников 0

Ракицкий

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 марта.

1. Александр Кокорин получил ожоги в СИЗО «Бутырка»

Футболисту сожгли кожу и мышечную ткань на ноге во время лечебных процедур. 

2. Андреа Пирло может вернуться в «Ювентус»

Итальянца рассматривают в качестве главного тренера молодежной команды туринцев. 

3. Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины 

Защитник «Зенита» пропустит товарищеские матчи с Португалией и Люксембургом.

4. Гарет Бейл конфликтует с партнерами по «Реалу»

Футболисты «сливочных» не понимают, почему валлийца включили в заявку на матч против «Барселоны»

5. Футболист «Бордо» пропустил месяц из-за осложнений после операции по пересадке бороды 

О сроках возвращения сенегальского футболиста Юнусса Санкаре в строй не сообщается. 

Фото: Global Look Press

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