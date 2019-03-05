Ярослав Ракицкий не сыграет за сборную Украины, Александр Кокорин получил ожоги в СИЗО, Андреа Пирло близок к возвращению в «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 марта.
1. Александр Кокорин получил ожоги в СИЗО «Бутырка»
Футболисту сожгли кожу и мышечную ткань на ноге во время лечебных процедур.
2. Андреа Пирло может вернуться в «Ювентус»
Итальянца рассматривают в качестве главного тренера молодежной команды туринцев.
3. Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины
Защитник «Зенита» пропустит товарищеские матчи с Португалией и Люксембургом.
4. Гарет Бейл конфликтует с партнерами по «Реалу»
Футболисты «сливочных» не понимают, почему валлийца включили в заявку на матч против «Барселоны».
5. Футболист «Бордо» пропустил месяц из-за осложнений после операции по пересадке бороды
О сроках возвращения сенегальского футболиста Юнусса Санкаре в строй не сообщается.
Фото: Global Look Press