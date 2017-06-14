Ярослав Годзюр стал игроком «Урала»

Автор: Антон Муша 0

Ярослав Годзюр

Екатеринбургский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним голкипером Ярославом Годзюром. Вратарь покинул «Ахмат» на правах свободного агента.

За прошлую команду Годзюр выступал с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл всего в одном матче РФПЛ. Ранее голкипер выступал за «Крылья Советов», вторую команду киевского «Динамо», а также украинские клубы «Черногора» и «Газовик-Скала».

Уже вечером новичок «Урала» присоединится к своим новым партнерам и проведет первую тренировку на базе «Бажовия».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Урал»

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Антон Муша

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