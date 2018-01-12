Янн М’Вила перейдет в «Сент-Этьен»

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила близок к переходу в «Сент-Этьен», сообщили во Франции. 27-летний футболист договорился с российским клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон и теперь сможет на правах свободного агента присоединиться к «Сент-Этьену».

М’Вила уже прошел медицинское обследование и уже сегодня должен официально стать игроком французского клуба. Его контракт будет рассчитан до 2019 года.

М’Вила перешел в «Рубин» в 2013 году из «Ренна». За это время футболист дважды отдавался в аренду — в «Интер» и «Сандерленд». За команду из Казани он провел 80 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Footmercato