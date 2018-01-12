Янн М’Вила перейдет в «Сент-Этьен»

Автор: Евгений Морозов 0

Мвила

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила близок к переходу в «Сент-Этьен», сообщили во Франции. 27-летний футболист договорился с российским клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон и теперь сможет на правах свободного агента присоединиться к «Сент-Этьену».

М’Вила уже прошел медицинское обследование и уже сегодня должен официально стать игроком французского клуба. Его контракт будет рассчитан до 2019 года.

М’Вила перешел в «Рубин» в 2013 году из «Ренна». За это время футболист дважды отдавался в аренду — в «Интер» и «Сандерленд». За команду из Казани он провел 80 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Footmercato

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Янн Мвила

«Сент-Этьен» отказался от трансфера Янна М’Вила из-за зарплаты игрока

Мвила

Янн М’Вила в ближайшее время перейдет в «Сент-Этьен» бесплатно

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев: «Самое сложное — обороняться против «Локомотива»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 