Яндекс составил футбольные сборные России и мира по запросам пользователей

За неделю до старта ЧМ-2018 Яндекс представил, как выглядели бы сборные России и мира из футболистов, о которых чаще спрашивают в интернете. В каждую сборную взяли по 23 игрока.
Из 23 самых популярных в поиске российских футболистов в настоящей сборной оказалось только 11 игроков. Больше всех пользователи Яндекса интересуются Федором Смоловым (320тыс. подписчиков в Инстаграм),но он уступает неприглашенным в команду Дмитрию Тарасову (912тыс. подписчиков в Инстаграм) и Андрею Аршавину. Помимо Андрея в сборную вошли еще 6 бронзовых призеров Евро-2008.
Тренерский штаб российской команды возглавил Леонид Слуцкий. Следом идут Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
1. Дмитрий Тарасов — 1,82 миллионов запросов
2. Андрей Аршавин — 0,84
3. Федор Смолов — 0,39
4. Александр Кокорин — 0,31
5. Игорь Акинфеев — 0,27
6. Артем Дзюба — 0,21
7. Денис Глушаков — 0,15
8. Андрей Лунев — 0,13
9. Александр Головин — 0,11
10. Алан Дзагоев — 0,09
11. Роман Павлюченко — 0,09
12. Далер Кузяев — 0,09
13. Константин Рауш — 0,08
14. Дмитрий Сычев — 0,08
15. Юрий Жирков — 0,08
16. Георгий Джикия — 0,08
17. Павел Погребняк — 0,07
18. Антон Заболотный — 0,07
19. Алексей Миранчук — 0,06
20. Александр Самедов — 0,06
21. Александр Селихов — 0,06
22. Денис Черышев — 0,06
23. Василий Березуцкий — 0,06.
Главный тренер – Леонид Слуцкий.
Среди 23 игроков сборной мира больше всего оказалось французов – четверо. Только один футболист из иностранцев играет в РФПЛ – полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес. В стартовый состав попали Криштиану Роналду (128млн подписчиков в Инстаграм ) и Златан Ибрагимович(32,9 млн подписчиков в Инстаграм.) Возглавил интернет-сборную мира Зинедин Зидан. А помогают ему Диего Марадона и Хосеп Гвардиола.
Интересно, что про игроков интернет-сборной мира задают примерно в полтора раза больше запросов, чем про популярных российских футболистов.
Фото: Global Look Press, Instagram
Источник: еженедельник «Футбол», Instagram