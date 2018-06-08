Яндекс составил футбольные сборные России и мира по запросам пользователей

За неделю до старта ЧМ-2018 Яндекс представил, как выглядели бы сборные России и мира из футболистов, о которых чаще спрашивают в интернете. В каждую сборную взяли по 23 игрока.

Из 23 самых популярных в поиске российских футболистов в настоящей сборной оказалось только 11 игроков. Больше всех пользователи Яндекса интересуются Федором Смоловым (320тыс. подписчиков в Инстаграм),но он уступает неприглашенным в команду Дмитрию Тарасову (912тыс. подписчиков в Инстаграм) и Андрею Аршавину. Помимо Андрея в сборную вошли еще 6 бронзовых призеров Евро-2008.

🤔#gillette A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Apr 26, 2018 at 11:06am PDT

Тренерский штаб российской команды возглавил Леонид Слуцкий. Следом идут Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

1. Дмитрий Тарасов — 1,82 миллионов запросов

2. Андрей Аршавин — 0,84

3. Федор Смолов — 0,39

4. Александр Кокорин — 0,31

5. Игорь Акинфеев — 0,27

6. Артем Дзюба — 0,21

7. Денис Глушаков — 0,15

8. Андрей Лунев — 0,13

9. Александр Головин — 0,11

10. Алан Дзагоев — 0,09

11. Роман Павлюченко — 0,09

12. Далер Кузяев — 0,09

13. Константин Рауш — 0,08

14. Дмитрий Сычев — 0,08

15. Юрий Жирков — 0,08

16. Георгий Джикия — 0,08

17. Павел Погребняк — 0,07

18. Антон Заболотный — 0,07

19. Алексей Миранчук — 0,06

20. Александр Самедов — 0,06

21. Александр Селихов — 0,06

22. Денис Черышев — 0,06

23. Василий Березуцкий — 0,06.

Главный тренер – Леонид Слуцкий.

A post shared by Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) on Mar 5, 2018 at 10:26am PST

Среди 23 игроков сборной мира больше всего оказалось французов – четверо. Только один футболист из иностранцев играет в РФПЛ – полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес. В стартовый состав попали Криштиану Роналду (128млн подписчиков в Инстаграм ) и Златан Ибрагимович(32,9 млн подписчиков в Инстаграм.) Возглавил интернет-сборную мира Зинедин Зидан. А помогают ему Диего Марадона и Хосеп Гвардиола.

Интересно, что про игроков интернет-сборной мира задают примерно в полтора раза больше запросов, чем про популярных российских футболистов.

Фото: Global Look Press, Instagram

Источник: еженедельник «Футбол», Instagram