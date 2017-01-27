Ян Зоммер продлил контракт с «Боруссией» М

Один из ключевых игроков менхенгладбахской «Боруссии» останется в команде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Германии.

28-летний вратарь черно-бело-зеленых подписал соглашение на обновленных условиях сегодня. Швейцарец останется в «Боруссии» еще на 4 года. О сумме зарплаты Зоммера не сообщается. Ян перешел в менхенгладбахскую команду летом 2014 года.

В нынешнем сезоне «Боруссия» набрала 17 очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице. Швейцарский голкипер сыграл во всех матчах Бундеслиги 2016/17, пропустив в свои ворота 25 голов.

Фото: Официальная страница ФК «Боруссия» М в Twitter

Источник: Официальный сайт ФК«Боруссия» Менхенгладбах