Ян Вертонген рискует не сыграть против «Манчестер Сити»

Ян Вертонген получил травму и может пропустить ближайший матч против «Манчестер Сити». Тоби Алдервейрелд прокомментировал данную ситуацию.
Бельгийский защитник «Тоттенхэма» игрок сборной Бельгии в начале этой недели отправится на медицинское обследование, в ходе которого будет проведено сканирование поврежденного голеностопа.
Вертонген летом залечил травму лодыжки. В матче против «Вест Бромвича» защитник получил повреждение в бесконтактной ситуации во втором тайме.
Если Ян повредил связки, то он скорее всего не поможет своей команде в следующем туре. Более того он может выбыть из команды минимум на 2 месяца.
«Мы надеемся, что Вертонген не пострадал слишком серьезно. Если кто-то получил травму в «Тоттенхэме», то есть много людей, которые могут сыграть на его месте и демонстрировать качественную игру», — сказал Тоби Алдервейрелд.
Вертонген в этом сезоне АПЛ выходил на поле в 20 матчах из 21. Голов и голевых передач защитник не сумел записать на свой счет.
Фото: Global Look Press
Источник: London Evening Standard