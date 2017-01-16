Ян Вертонген рискует не сыграть против «Манчестер Сити»

Ян Вертонген получил травму и может пропустить ближайший матч против «Манчестер Сити». Тоби Алдервейрелд прокомментировал данную ситуацию.

Бельгийский защитник «Тоттенхэма» игрок сборной Бельгии в начале этой недели отправится на медицинское обследование, в ходе которого будет проведено сканирование поврежденного голеностопа.

Вертонген летом залечил травму лодыжки. В матче против «Вест Бромвича» защитник получил повреждение в бесконтактной ситуации во втором тайме.

Если Ян повредил связки, то он скорее всего не поможет своей команде в следующем туре. Более того он может выбыть из команды минимум на 2 месяца.

«Мы надеемся, что Вертонген не пострадал слишком серьезно. Если кто-то получил травму в «Тоттенхэме», то есть много людей, которые могут сыграть на его месте и демонстрировать качественную игру», — сказал Тоби Алдервейрелд.

Вертонген в этом сезоне АПЛ выходил на поле в 20 матчах из 21. Голов и голевых передач защитник не сумел записать на свой счет.

Фото: Global Look Press

Источник: London Evening Standard