Ян Облак восстановился и сможет помочь «Атлетико» в ответном матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии домашнего матча 28-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» сообщил, что голкипер команды Ян Облак восстановился от травмы и готов принять участие в предстоящей встрече. Таким образом, Словенец поможет своей команде в Москве против «Локомотива» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ян Облак готов к матчу. Я не врач, но из того, что слышал, он в хорошем состоянии. У него были проблемы с рукой и с ягодичной мышцей, но теперь все хорошо. Он тренировался сегодня утром и будет в состоянии выйти завтра на поле», — сообщил Симеоне.

Напомним, из-за повреждения Облак пропустил первый домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом» (3:0).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca