Ян Облак получил травму, в матче с «Локомотивом» может дебютировать второй вратарь Аксель Вернер

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Основной вратарь «Атлетико» Ян Облак может пропустить ближайший матч с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы. Словенец страдает от последствий ушиба руки.

В воскресенье Облак отыграл в полном объеме матч с «Барселоной» (0:1), но перед этим практически не тренировался.

Если Облак не сможет выйти на поле во встрече с «Локомотивом», то в составе «Атлетико» дебютирует голкипер Аксель Вернер. 22-летний аргентинец еще не играл за основную команду «кольчонерос».

Ранее дублером Облака был Мигель Анхель Мойя. Минувшей зимой 33-летний вратарь перешел в «Реал Сосьедад».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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