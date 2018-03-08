Ян Облак получил травму, в матче с «Локомотивом» может дебютировать второй вратарь Аксель Вернер

Основной вратарь «Атлетико» Ян Облак может пропустить ближайший матч с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы. Словенец страдает от последствий ушиба руки.
В воскресенье Облак отыграл в полном объеме матч с «Барселоной» (0:1), но перед этим практически не тренировался.
Если Облак не сможет выйти на поле во встрече с «Локомотивом», то в составе «Атлетико» дебютирует голкипер Аксель Вернер. 22-летний аргентинец еще не играл за основную команду «кольчонерос».
Ранее дублером Облака был Мигель Анхель Мойя. Минувшей зимой 33-летний вратарь перешел в «Реал Сосьедад».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca