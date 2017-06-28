Маргарита Мамун: «Я бы тренировала сборную России по футболу, если бы от меня что-то зависело»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун порассуждала о причинах неудачной игры футбольной сборной России. Также спортсменка согласилась помочь игрокам в тренировочном процессе.

«К сожалению, наши футболисты не достигают высокого уровня. Но я люблю футбол, потому что я сама спортсменка. Я — патриотка, поэтому верю в наших ребят. Любовь к родине — очень важно.

Что бы я сделала, если бы от меня что-то зависело? Я бы тренировала сборную России. На самом деле, не хватает им нашей Ирины Александровны Виннер. Тогда бы точно была налажена дисциплина. Помогла бы я команде чем-нибудь в тренировочном процессе? С радостью», — заявила Маргарита.

Напомним, на последних четырех финальных стадиях крупных турниров (Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок конфедераций-2017) российская команда одержала всего две победы и ни разу не преодолевала групповой этап. На проходящем КК игроки Станислава Черчесова заняли третье место в своем квартете, набрав 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России