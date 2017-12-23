«Я бы быстренько набрал форму и в 80 лет, если понадобится голкипер в сборную Италии или «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил о своих словах по поводу завершения карьеры. 39-летний футболист пошутил, что готов играть даже в 80 лет.

«Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы о завершении карьеры. Ощущаю себя солдатом, который служит своей стране и клубу. Скорее всего, я завершу карьеру, но буду по-прежнему готов сыграть за «Ювентус» и сборную Италии. Даже в 80 лет, если вдруг понадобится голкипер, они могут мне позвонить. Я бы быстренько набрал форму и был бы в строю», — заявил Буффон.

Напомним, голкипер завершил карьеру в сборной Италии после проигранных стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2018 от Швеции. В первой встрече скандинавы победили с минимальным счетом, а вторая игра завершилась нулевой ничьей.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel