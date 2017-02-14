Джейми Каррагер: «Я большой фанат «Тоттенхэма» и Маурисио Почеттино»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, что нужно изменить «Тоттенхэму» для победы в английской премьер-лиге. С августа 2014 в гостевых матчах против команд из топ-6 АПЛ – «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала» — «шпоры» одержали лишь 1 победу в 15 матчах.

«Я был так разочарован игрой в «Тоттенхэма» в матче против «Ливерпуля» (0:2). Это было похоже на то, что показывали «шпоры» 10-15 лет назад – на поле не было «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, не было той команды.

Я говорю о этом, потому что я большой фанат этого тренера и этой команды. Просто нельзя их запомнить как клуб, который в течение ближайших 18 месяцев или двух лет не выиграет ничего.

Я вижу слишком часто, как они проваливаются в играх против «больших» клубов, как это было лет 20 назад. Это вопрос веры в себя? Это что-то иное из ментальной плоскости?

Если это не изменится, то они станут похожи на «Лидс», фантастический «Лидс», который выходил в полуфинал Лиги чемпионов. И что? Они не выиграли ничего», — отметил Каррагер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports